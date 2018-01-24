إنشاء مركز خدمة المستثمرين ببورسعيد خلال شهر





بورسعيد - محمد عزام

طالب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز لخدمة المستثمرين بالمحافظة، جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مركز تنمية المجتمع بالمحافظة .