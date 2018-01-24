إنشاء مركز خدمة المستثمرين ببورسعيد خلال شهر

إنشاء مركز خدمة المستثمرين ببورسعيد خلال شهرالأربعاء، 24 يناير 2018 06:08 م
جانب من المؤتمر
بورسعيد - محمد عزام
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طالب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز لخدمة المستثمرين بالمحافظة، جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مركز تنمية المجتمع بالمحافظة .
ورد المحافظ على رئيس ائتلاف دعم مصر، بالموافقة على تخصيص المكان وهو الدور الثالث بالمبنى الإدارى للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .
وأوضح "السويدى"، أنه سيتم تجهيز المكان وإعداده خلال شهر على الأكثر لحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين بالمحافظة .
يذكر أنه كان قد نظم ائتلاف دعم مصر مؤتمرا جماهيريا لتدشين مركز خدمة المستثمرين ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية ثانية .
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