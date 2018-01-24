إقلاع 102 رحلة داخلية وخارجية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية 102 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 9 آلاف و111 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.