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إقلاع 102 رحلة داخلية وخارجية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 24 يناير 2018 10:49 م
إقلاع 102 رحلة داخلية وخارجية من مطار القاهرة خلال 24 ساعة مطار القاهرة


كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال 24 ساعة الماضية 102 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 9 آلاف و111 راكبا من مختلف الجنسيات. 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية. 
 
 

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