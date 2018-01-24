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إعفاء مديرة مستشفى أطفال الرمل من منصبها بسبب سوء الخدمة وتعطل الحضانات

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:03 ص
إعفاء مديرة مستشفى أطفال الرمل من منصبها بسبب سوء الخدمة وتعطل الحضانات الدكتور مجدى حجازى وكيل صحة الإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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أصدر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارا برقم 41 لسنة 2018 بإنهاء ندب الدكتورة  عزة أحمد صبرى مديرة مستشفى أطفال الرمل،  وعودتها لعملها الأصلى بمستشفى رأس التين العام "الأوقاف" ، وتكليف الدكتور أكرم محمد شعبان مديرا للمستشفى لمدة 3 شهور لحين الأعلان عن الوظيفة وشغلها بالطريق القانونى.

كما أصدر وكيل الوزارة القرار رقم 42 لسنة 2018 بإنهاء تكليف الدكتورة عفاف إبراهيم محمد خضر وشهرتها عزة خضر القائمة بأعمال مدير للقسم العلاجى بمنطقة شرق الإسكندرية الطبية ، وتكليف الدكتورة  مها محمد عمارة للقيام بعملها نقلا من منطقة العجمى الطبية مع تكليفها بأعمال وحدة الروماتيزم بالمديرية بالإضافة إلى عملها.

وأشار بيان صادر من مديرية الصحة منذ قليل أن لجنة من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية مكونة من الدكتورة  نهلة أبو العزم  مديرة إدارة المستشفيات  والدكتورة ميريت متى مسئول متابعة الجودة بالإدارة العامة للطب العلاجى ، وتحت رئاسة الدكتور إبراهيم الروبى مدير عام الطب العلاجى قد قامت بالمرور على مستشقى أطفال الرمل يوم الإثنين 22/1/2018 ورصدت العديد من المخالفات واوجه القصور منها عدم حضور إدارة المستشفى أو الأطباء حتى التاسعة والربع صباحا ، وعدم نظافة الإستقبال ، وتعطل عدد من الأجهزة عن العمل ، وعدم اكتمال ملفات المرضى ، ووجود 18 محضن معطل عن العمل ، الأمر الذى يؤدى إلى تزاحم المرضى وسوء الخدمة المقدمة لهم وعدم رضاءهم عنها .

وفور قيام اللجنة برفع تقريرها إلى وكيل الوزارة قام وكيل الوزارة  باستدعاء فريق إدارة المستشفى ومدير عام منطقة شرق الإسكندرية الطبية ومديرة القسم العلاجى بها لمناقشتهم فى أوجه القصور وأسبابها، وعقب الاجتماع أصدر القرارين سالفا الذكر مع تكليف مدير عام الطب العلاجى ومديرة إدارة المستشفيات بالمتابعة مع إدارة المستشفى للتأكد من إزالة أوجه القصور على وجه السرعة

من جانب آخر أصدر "حجازى" قرارا بتكليف الدكتور شيت سيد شيت مديرا لمكاتب الصحة خلفا للدكتور إبراهيم حشاد الذى انتهت خدمته ببلوغ السن القانونية .


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