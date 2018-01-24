إصابة 5 مواطنين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 مواطنينت إثر انقلاب سيارة بطريق القاهرة - أسيوط الغربى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش لرفع حطام الحادث بعد نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق القاهرة - أسيوط الغربى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.