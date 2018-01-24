إصابة 4 مواطنين إثر تصادم بين سيارتين ملاكى ونقل فى مدينة 6 أكتوبر





كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 مواطنين إثر تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكى فى طريق وصلة جهينه بمدينة 6 أكتوبر بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث بعد نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا بالحادث من الخدمات المعينة بوصلة جهينه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.