إصابة 4 مواطنين إثر تصادم بين سيارتين ملاكى ونقل فى مدينة 6 أكتوبر

إصابة 4 مواطنين إثر تصادم بين سيارتين ملاكى ونقل فى مدينة 6 أكتوبرالأربعاء، 24 يناير 2018 08:14 م
أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أصيب 4 مواطنين إثر تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكى فى طريق وصلة جهينه بمدينة 6 أكتوبر بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى توقف حركة المرور وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث بعد نقل المصابين للمستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا بالحادث من الخدمات المعينة بوصلة جهينه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
"فيديو وصور".. السيسي يشيد برجال الشرطة فى ذكرى عيدهم: قدموا المثل فى البسالة والشجاعة.. الرئيس لأسر الشهداء: لن نترك ثأرنا.. وللمصريين: العين على مصر.. ويؤكد: دماء شهداء 25 يناير كانت دافعا لخوض معركة التنمية
"بيوت الرحمن" على رادار الإرهاب.. مقتل وإصابة 121 ليبيا فى تفجيرات بمحيط مسجد ببنغازى.. سيارتان مفخختان تستهدفان المصلين والمارة.. وليبيا تعلن الحداد 3 أيام.. والخارجية تدين وتطالب بموقف حازم ضد تهريب السلاح
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة