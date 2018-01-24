إصابة 10 أشخاص بسبب سقوط صاروخ على بلدة كلس الحدودية التركية

إصابة 10 أشخاص بسبب سقوط صاروخ على بلدة كلس الحدودية التركيةالأربعاء، 24 يناير 2018 06:08 م
عفرين
رويترز
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قالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء إن صاروخا أطلق من منطقة عفرين السورية أصاب بلدة كلس التركية الحدودية اليوم الأربعاء وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص على الأقل.
وذكرت الوكالة أن الصاروخ أصاب مسجدا فى وسط المدينة. وقالت إن فرق الطوارئ والإسعاف أرسلت إلى الموقع بينما أخلت قوات الأمن المنطقة من المدنيين.
ومع دخول العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية فى عفرين يومها الخامس أصابت عدة صواريخ بلدتى كلس وريحانلى التركيتين الحدوديتين.
وقال مكتب حاكم ريحانلى إن مواطنا سوريا لقى حتفه وأصيب 46 شخصا يوم السبت بعدما سقطت صواريخ أطلقت عبر الحدود على البلدة عندما بدأت العملية التركية. وقال شاهد من رويترز إن خمسة آخرين أصيبوا عندما أصابت صواريخ كلس.
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