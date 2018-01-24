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إصابة رئيس محكمة اسئتناف القاهرة فى حادث مرورى بالشرقية

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:54 م
إصابة رئيس محكمة اسئتناف القاهرة فى حادث مرورى بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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استقبل مستشفى بلبيس العام، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، المستشار نصر أحمد جاد، رئيس محكمة استنئناف القاهرة، مصابا بكدمة شديدة بالساق اليمنى والظهر، إثر حادث مرورى بناحية كوبرى غيتة بمركز بلبيس.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس العام، بوصول " نصر أحمد جاد حجازى" 62 سنة رئيس محكمة، مصابا بكدمة شديدة بالساق اليمنى، وجارى إسعافه، وتحرير محضر بالواقعة.

 
 

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