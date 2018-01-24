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الأربعاء، 24 يناير 2018 03:40 م
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إزالة 218 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل في 6 محافظات

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:33 م
إزالة 218 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل في 6 محافظات ازالة تعديات - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن عددا من الحملات لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات (قنا ، والأقصر، وبنى سويف، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية ) عدة حملات لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إزالة 218 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة الدولة

 


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