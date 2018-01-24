إحالة أوراق سائق ومزارع خطفا سيدة وتعديا عليها جنسيا بالشرقية للمفتى





الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم، الأربعاء، إحالة أوراق سائق ومزارع، بمركز منشأة أبوعمر، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما، لقيامهما بخطف فتاة والتعدى عليها جنسيا، وحددت المحكمة جلسة بالشهر القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مختار محمد ماضى، وعضوية المستشارين محمد محمد ناجى وحسام رشدى عمار، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

تعود إحداث القضية رقم 456 لسنة 2013 جنايات منشأة أبوعمر، عندما تلقى العقيد شمس نجاح، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، وقت الواقعة، بلاغا بلاغا من " أحمد ى ع " يعمل بدولة الكويت ومقيم حلون عن اختفاء زوجته" أ ط م" 35 سنة ربة منزل ومقيمة حلوان بالقاهرة أثناء زيارتها إحدى صديقتها بمحافظة الشرقية واتهم شخصين بمركز منشأة أبوعمر بالتسبب فى اختفائها لاكتشافه وجود علاقة عاطفية مع أحدهما على الفور أمر اللواء على أبوزيد بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى الذى قاده العقيد شمس نجاح رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق والنقيب أحمد عبد الغفار رئيس مباحث منشأة أبوعمر، والملازم أول محمد عبد الكريم معاون المباحث.

وجود علاقة عاطفية بين الزوجة وكل من شاب يدعى "ممدوح" وصديقه" جاد" مقيمان قرية طارق ابن زياد قسم منشأة أبوعمر، وحضرت لمقابلة الأول بعد قيامه بالضغط عليها لمقابلته وأثناء قدومها قام المتهم الأول بالاشتراك مع الثانى فى استدراجها إلى عشة زراعية باحدى الأراضى الزراعية فى مكان خالى من السكان، وقاما بالتعدى عليها جنسيا وسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى كان معها يقدر بحوالى 4500 جنيه ثم قاما بضربها بقطعة حديدية على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قاما بالتخلص من منها بإلقائها بمصرف بحر البقر بمدينة الحسينية تمكن فريق البحث من ضبط المتهمان وأعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على نيابة الحسينية للتحقيق برئاسة عمرو المنسى وبإشراف المستشار حسام النجار المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.