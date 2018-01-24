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أهالى البصارطة بدمياط يشكون غياب طبيب الوحدة.. ووكيل "الصحة" يرد

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:28 ص
أهالى البصارطة بدمياط يشكون غياب طبيب الوحدة.. ووكيل "الصحة" يرد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط


دمياط معتز الشربينى
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أعرب أهالى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط عن استيائهم من عدم توافر طبيب منتظم بالوحدة الصحية بالقرية وتكرار غياب طبيبة الوحدة الحالية وسوء حالة الخدمة الصحية المقدمة بالوحدة الصحية.

"اليوم السابع" استمع لشكوى الأهالى الذين طالبوا بتوفير طبيب دائم للوحدة الصحية. وقال فكرى السبع أحد أبناء القرية: تلاحظ الغياب المتكرر للطبيبة المعينة بالوحدة الصحية بالقرية وتزايدت حالة الغضب من أهالى القرية المترددين على الوحدة الصحية بحثا عن الكشف والعلاج دون جدوى مما يضطرهم الذهاب إلى مستشفيات مدينة دمياط للكشف والعلاج.

وأضاف محمد البهنسى موظف أن هذه ليست أول مرة يشكو فيها أهالى القرية من عدم توافر طبيب دائم بالوحدة الصحية التى تخدم الآلاف من ابناء القرية والتى تعتبر من أكبر قرى محافظة دمياط، مضيفا سبق أن تقدمنا بعدة شكاوى إلى مديرية الصحة بدمياط ولكن دون فائدة بحجة وجود عجز فى أطباء الوحدات الصحية

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة أنه تلقى شكوى أهالى القرية وسيقوم بحل مشكلة فورا وبحث الشكوى.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وكيل وزارة الصحة بمتابعة الانضباط الإدارى بالمستشفيات والوحدات الصحية وسد العجز من الأطباء وكادر التمريض.

 


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