أمطار متوسطة ورفع درجة الاستعدادات بالغربية





الغربية عادل ضرة

تعرضت محافظة الغربية لأمطار متوسطة فى جميع أنحاء المحافظة، مصحوبة برياح فى بعض المناطق، وشهدت شوارع المحافظة والمدن والمراكز تراكم المياه فى الشوارع، وقامت الوحدات المحلية وعمال النظافة وشركة المياه بالدفع بسيارات لشفط المياه المتراكمة بالشوارع وأسفل الكبارى والأنفاق.

وقام عمال النظافة بعمليات كسح المياه إلى البلاعات لتخفيف المياه بالشوارع وتم رفع درجة الاستعدادات بكل مركز ومدينة لمواجهة الامطار، ووجة اللواء محمد ضيف صقر محافظ الغربية بسرعة شفط المياه من الشوارع ومن اسفل الانفاق وتسيير حركة المرور.