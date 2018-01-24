أمطار متوسطة ورفع درجة الاستعدادات بالغربية

أمطار متوسطة ورفع درجة الاستعدادات بالغربيةالأربعاء، 24 يناير 2018 06:04 م
الامطار تغرق الشوارع
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق
تعرضت محافظة الغربية لأمطار متوسطة فى جميع أنحاء المحافظة، مصحوبة برياح فى بعض المناطق، وشهدت شوارع المحافظة والمدن والمراكز تراكم المياه فى الشوارع، وقامت الوحدات المحلية وعمال النظافة وشركة المياه بالدفع بسيارات لشفط المياه المتراكمة بالشوارع وأسفل الكبارى والأنفاق.
وقام عمال النظافة بعمليات كسح المياه إلى البلاعات لتخفيف المياه بالشوارع وتم رفع درجة الاستعدادات بكل مركز ومدينة لمواجهة الامطار، ووجة اللواء محمد ضيف صقر محافظ الغربية بسرعة شفط المياه من الشوارع ومن اسفل الانفاق وتسيير حركة المرور.
إضافة تعليق
25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية
صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة