أكثر من 21 ألف راكب يغادرون القاهرة على متن 244 رحلة دولية وداخلية





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء انطلاق 244 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل 21 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت منفردة 102 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت كافة رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الأربعاء انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.