video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط اليوم الأربعاء 24-1-2018 وخام برنت يسجل 69.7 دولار

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:55 م
أسعار النفط اليوم الأربعاء 24-1-2018 وخام برنت يسجل 69.7 دولار نفط- أرشيفية


إضافة تعليق

سجلت أسعار النفط تراجعًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-1-2018، حيث سجل خام برنت 69.79 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.45 دولار للبرميل.

 

42-15290647
أسعار النفط اليوم

 

تعرضت الأسعار لضغوط بفعل بيانات أمريكية أظهرت زيادة مخزونات البنزين والخام، وكان معهد البترول الأمريكى قال أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام زادت 4.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى يوم 19 يناير إلى 416.2 مليون برميل بعد 9 أسابيع من الانخفاض.

وقفزت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل بينما انخفض استهلاك مصافى التكرير من الخام 420 ألف برميل يوميًا، وفي ظل تلك المؤشرات يتخذ المتعاملون إجراءات لحماية أنفسهم من التراجع المحتمل في أسعار الخام.

 

DWF15-700585
النفط

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول: الانتهاء من أعمال المسح السيزمى بالبحر الأحمر لـ4200 كيلو متر طولى

ديربى البترول.. بتروجت يستضيف إنبى على ستاد السويس

البترول تستهدف رفع عدد المستفيدين من الغاز الطبيعى للمنازل لـ9.4 مليون وحدة

اسعار النفط

اسعار النفط اليوم

خام برنت

الخام الامريكى

اخبار الاقتصاد المصرى

النفط

خام النفط

اسعار الخام



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة