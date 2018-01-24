أسعار النفط اليوم الأربعاء 24-1-2018 وخام برنت يسجل 69.7 دولار

أسعار النفط اليوم الأربعاء 24-1-2018 وخام برنت يسجل 69.7 دولارالأربعاء، 24 يناير 2018 03:55 م
نفط- أرشيفية
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سجلت أسعار النفط تراجعًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24-1-2018، حيث سجل خام برنت 69.79 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.45 دولار للبرميل.
أسعار النفط اليوم
تعرضت الأسعار لضغوط بفعل بيانات أمريكية أظهرت زيادة مخزونات البنزين والخام، وكان معهد البترول الأمريكى قال أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام زادت 4.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى يوم 19 يناير إلى 416.2 مليون برميل بعد 9 أسابيع من الانخفاض.
وقفزت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل بينما انخفض استهلاك مصافى التكرير من الخام 420 ألف برميل يوميًا، وفي ظل تلك المؤشرات يتخذ المتعاملون إجراءات لحماية أنفسهم من التراجع المحتمل في أسعار الخام.
النفط
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