أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-1-2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-1-2018.

البورصة توقف التداول على 9 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة النصر للأعمال المدنية، أورنج مصر للاتصالات، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، البويات والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.



البورصة تربح 528 مليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعود مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 528 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 850.797 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 404 ألف جنيه، 96.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 4.6 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15170 نقطة، فيما لم يتغير مؤشر "إيجى إكس 50"، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14857 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.

وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 85 شركة، ولم تتغير 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 25.24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.08%

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 4.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.27 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 14.81 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.24%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 5.03 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.67%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 12.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.22 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 8.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.14 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%

- الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس بسعر إغلاق 2.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%