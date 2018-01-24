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أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-1-2018

الأربعاء، 24 يناير 2018 09:16 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-1-2018 البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-1-2018، وجاءت أبرزها إعلان شركة القاهرة للدواجن، عن موافقة وزارة الزراعة على تخصيص مساحة 2750 فدانا بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح، للشركة بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لإقامة مشروعات توسع فى نشاط أمهات الدواجن بتكلفة استثمارية حوالى مليار و50 مليون جنيه، على أن يتم إنهاء الإجراءات القانونية خلال شهرين.
 
 

الجيزة للمقاولات تعدم أسهم خزينة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 206.7 مليون جنيه إلى 203.4 مليون جنيه بتخفيض قدره 3.3 مليون جنيه موزع على 3.3 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة.

 

 
وأضافت إدارة البورصة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن المستندات المقدمة من شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

مشروع بمليار جنيه فى مطروح

أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن موافقة وزارة الزراعة على تخصيص مساحة 2750 فدانا بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح، للشركة بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لإقامة مشروعات توسع فى نشاط جدود وأمهات الدواجن بتكلفة استثمارية حوالى مليار و50 مليون جنيه، على أن يتم إنهاء الإجراءات القانونية خلال شهرين.

 

 
وحققت شركة القاهرة للدواجن، أرباحًا صافية بالقوائم المالية المستقلة بلغت 240.996 مليون جنيه عام 2017 مقابل 259.960 مليون جنيه عام 2016، وأرباحاً بالقوائم المالية المجمعة بلغت 365.604 مليون جنيه مقابل 263.356 مليون جنيه عام 2016.

 

البورصة توقف التداول على 9 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

 

 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شركة النصر للأعمال المدنية، أورنج مصر للاتصالات، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، البويات والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 528 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعود مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 528 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 850.797 مليار جنيه.

 

 
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 404 ألف جنيه، 96.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 4.6 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15170 نقطة، فيما لم يتغير مؤشر "إيجى إكس 50"، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14857 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 85 شركة، ولم تتغير 39 شركة.
 

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