Mazda 3 اليابانية.. روعة التصميم وتميّز فى الأداءمن جي بي غبور أوتو





تعد "Mazda 3" من أنجح طرازات مازدا على الإطلاق، فقد لاقت نجاحا مبهرًا وسط عشاقها في مصر عندما قدمتها جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي في مصر، لأول مرة منذ سنوات، فهي سيارة صممت خصيصًا للأشخاص الذين يعشقون القيادة الديناميكية، مع التركيز على الهدوء والراحة للركاب في المقصورة، وتمتعها بأعلى وسائل الجودة والسلامة اليابانية.

تقدم جي بي غبور أوتو الجيل الجديد من Mazda 3 موديل 2017 الذي يعد بمثابة النسخة المعدلة Facelift في الشكل الخارجي وبعض التجهيزات والاضافات الداخلية، تشمل شبكة أمامية بتصميم رياضي، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب LED، وحساسات ركن أمامية، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك دون مفتاح، بالإضافة إلى تكنولوجيا "سكاي أكتيف" التي تعمل على تعزيز الثبات والسرعة، ليحصل السائق على تجربة قيادة ممتعة.

تكنولوجيا "سكاي اكتيف"

من أبرز التعديلات التي جاءت في الجيل الجديد من Mazda 3 هي تكنولوجيا SKYACTIV التي توفر قيادة ديناميكية فائقة الأداء وتحقق أقصى درجات الأمان. تشمل هذه التكنولوجيا:

· الهيكل: عملت تكنولوجيا "سكاي اكتيف" على جعل الهيكل أكثر خفة من ذي قبل وبنفس الوقت أصبح أكثر صلابة عن ذي قبل بفضل استخدام الفولاذ الصلب ليوفر أعلى درجات السلامة والامان للركاب.

· الشاسية: ساهمت تكنولوجيا "سكاي اكتيف" في تحقيق أعلى مستويات الثبات خاصة على السرعات المرتفعة، وتوفير قيادة سلسة وأعلى مستويات الراحة للسائق والركاب.

التصميم الخارجي

يحمل الجيل الجديد الخطوط الأساسية المعروفة لـ Mazda 3 مع إدخال بعض التعديلات على تصميمها الخارجي الذي يتبنى فكرة »كودو– روح الحركة « ويعبر عن الحركة القوية والسريعة. فقد جاءت مقدمة السيارة مميزة للغاية ويبرز فيها مصابيح الضباب الأمامية التي تعمل بتقنية LED وتبدو كأحد القطع الفنية المنحوتة لتتناغم تمامًا مع جسم السيارة الخارجي وتخلق تباينًا ملحوظًا مع الشبكة الأمامية التي أعيد تصميمها من جديد وتعزز من أناقة Mazda 3 وشكلها الرياضي. كما أنها أصبحت مجهزة بحساسات ركن أمامية بالإضافة إلى الحساسات الخلفية (Parking sensors) التي كانت موجودة من قبل في النسخة السابقة.

التصميم الداخلي

تتمتع Mazda 3 بمساحات واسعة تؤمّن أقصى مستويات الراحة للسائق والركاب معًا، وتشمل مقاعد مصنوعة من أرقى أنواع الجلد (اختياري)، ويمكن للسائق تعديل وضع الكرسي الخاص به في 6 اتجاهات لمزيد من الراحة. وتوفر Mazda 3 الراحة الفائقة والترفيه الرائع لسائقها، فهي مجهزة بمجموعة واسعة من ميزات الترفيه. تتميز براديو عالي الجودة يستطيع استقبال بث موجات AM/FM بالإضافة إلى تشغيل الأقراص المدمجة CD وملفات الصوت MP3 مع 4 سماعات مكبرة للصوت (اختياري). والسيارة معدة أيضًا بـ USB وBluetooth. ويمكن تشغيل نظام Bluetooth من خلال عجلة القيادة متعددة المهام التي تغير شكل مفاتيحها لتوفير مزيد من الراحة للسائق، أما شاشة العرض التي تظهر من خلف غطاء العدادات، وتعرض سرعة السيارة واتجاهات الحركة ومعلومات أخرى مهمة للقيادة فقد أصبحت ملونة. ويشمل نظام الترفيه في فئة السبورت على شاشة مدمجة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة التي طالها بعض تغييرات في شكلها، وكاميرا خلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وعدادات رياضية ومثبت سرعة.

أنظمة الأمان والسلامة

تحتوي Mazda 3 على العديد من تجهيزات الأمان والراحة التي تجعلها السيارة المثالية عن جدارة، فهي تحتوي على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS مانع الانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح (EBD)، وقفل مركزي للأبواب، ومفتاح زكي وامكانية إدارة المحرك دون مفتاح، علاوة على نظام منع إدارة المحرك (Engine Immobilizer).

أداء قوي يلبي احتياجات كل يوم

تمتاز Mazda 3 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سى سى، تبلغ قوته 105 حصان، عزم دوران 143، مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، كما أنها تتمتع بثبات على السرعات المرتفعة بفضل نظام التعليق ماكفرسون المتطور وجنوط سبور مقاس "16.

شبكة خدمات ما بعد البيع

تتمتع Mazda 3 بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر «أيهما أقرب» من چى بى غبور أوتو، الشركة التي حازت على ثقة العميل المصري على مدار تاريخها الممتد إلى أكثر من سبعين عامًا. وتوفر الشركة لعملاء مازدا شبكة خدمات متكاملة تمتد إلى كافة أنحاء الجمهورية، والتي تشمل 9 مراكز تقدم خدمات ما بعد البيع، ما بين 7 مراكز خدمة تابعة لچى بى غبور أوتو في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس والغردقة وشرم الشيخ، و2 مركز خدمة معتمد.