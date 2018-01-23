IBM: تقنية "البلوك تشين" تنعش التجارة العالمية عبر نظام تشفير أكثر أمانا





كتبت: هبة السيد

أعلنت شركة Maersk وشركة IBM اعتزامهما إنشاء مشروع مشترك لتوفير طرق أكثر كفاءة وأمانًا لإتمام إجراءات التجارة العالمية باستخدام تقنية البلوك تشين.

وتهدف الشراكة الجديدة بحسب بيان صادر عن شركة "اى بى ام"، تقديم منصة للتحول الرقمى للتجارة العالمية تم تطويرها بشكل مشترك على أساس معايير مفتوحة ومصممة للاستخدام من قبل النظام البيئى الشحن العالمى بأكمله، وسوف تتمكن هذه المنصة من معالجة الحاجة إلى توفير مزيد من الشفافية والبساطة فى حركة البضائع عبر الحدود والمناطق التجارية.

يأتى ذلك فيما لا تزال تكلفة وحجم النظام البيئى التجارى ف العالم تتزايد تعقيدًا، ويتم من خلال صناعة الشحن البحرى شحن سلع تزيد قيمتها عن أكثر من 4 تريليون دولار سنويًا، بما يعادل أكثر من 80% من حجم السلع التى يستخدمها المستهلكين يوميا.

وتقدر التكلفة القصوى للوثائق التجارية المطلوبة لإتمام وإدارة التجارة فى العديد من هذه السلع بما يصل إلى خمس تكاليف النقل المادية الفعلية، وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمي، يمكن أن يزيد حجم التجارة العالمية بنحو 15% من خلال الحد من الحواجز وتبسيط سلسلة التوريد الدولية، مما يعزز الاقتصادات ويخلق فرص العمل.

وأوضحت الشركة أن خصائص تقنية البلوك تشين مناسبة بشكل مثالى لتشغيل الشبكات الكبيرة من الشركاء المختلفين، فمن خلال تكنولوجيا التسجيل المتعدد، تؤسس تقنية البلوك تشين سجل مشترك وغير قابل للتغيير لجميع المعاملات التى تجرى داخل الشبكة ومن ثم تمكن الأطراف المسموح لهم بالوصول إلى البيانات الموثوقة فى الوقت المناسب.

ومن خلال تطبيق تكنولوجيا رقمنة عمليات التجارة العالمية، يمكن إدخال شكل جديد من الإدارة والموافقة فى تدفق المعلومات، وتمكين شركاء تجاريين متعددين من التعاون وإنشاء رؤية مشتركة واحدة للمعاملة دون المساس بالتفاصيل أو الخصوصية أو السرية.