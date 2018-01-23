43 متهما بواقعة "عفروتو" ينتظرون قرار قاضى المعارضات اليوم





كتب أحمد إسماعيل

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس 43 متهما، بالتعدى على قسم شرطة المقطم ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات.

وتواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع 43 متهما، بالتعدى على قسم شرطة المقطم ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين التجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم المقطم، وحيازة مولوتوف.

وكان نحو 100 من أقارب وأصدقاء "عفروتو" الذى توفى داخل قسم المقطم تجمهروا أمام القسم، زاعمين بأنه تعرض للتعذيب حتى الموت.