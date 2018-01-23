15 يوما حبسا إضافية لعاطلين بتهمة سرقة هاتف فى كرداسة





كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف فتاة بمنطقة كرداسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن بعض المواطنين طاردوا 3 عاطلين يستقلون توك توك، بعدما خطفوا هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها، وتمكنوا من ضبط 2 بينما فر الثالث هاربا، وسلموهما لمركز شرطة كرداسة بعدما لقنوهما علقة ساخنة.

وكشفت التحقيقات، عن أن الفتاة كانت تسير بصحبة والدتها بطريق اللبينى بكرداسة، حيث تتبعوهم 3 أشخاص يستقلون توك توك، وخطف أحدهما هاتف الفتاة وفروا هاربين، وعندما استغاثت بالأهالى، طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبطهما.