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الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:34 ص
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15 يوما حبسا إضافية لعاطلين بتهمة سرقة هاتف فى كرداسة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:00 ص
15 يوما حبسا إضافية لعاطلين بتهمة سرقة هاتف فى كرداسة هاتف محمول


كتب سليم على
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف فتاة بمنطقة كرداسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن بعض المواطنين طاردوا 3 عاطلين يستقلون توك توك، بعدما خطفوا هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها، وتمكنوا من ضبط 2 بينما فر الثالث هاربا، وسلموهما لمركز شرطة كرداسة بعدما لقنوهما علقة ساخنة.

وكشفت التحقيقات، عن أن الفتاة كانت تسير بصحبة والدتها بطريق اللبينى بكرداسة، حيث تتبعوهم 3 أشخاص يستقلون توك توك، وخطف أحدهما هاتف الفتاة وفروا هاربين، وعندما استغاثت بالأهالى، طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبطهما.


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