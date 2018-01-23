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الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:46 ص
خالد صلاح
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ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس زنجبار التعاون المشترك

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس زنجبار التعاون المشترك الشيخ محمد بن زايد


أ ش أ
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 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس زنجبار على محمد شين الذى يزور العاصمة الاماراتية أبوظبى حاليًا، علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة فى مختلف المجالات.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاء تركز بشكل خاص على بحث التعاون فى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 


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