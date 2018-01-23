وكيل "زراعة دمياط" يبحث مشاكل إنتاج المحاصيل السكرية

وكيل "زراعة دمياط" يبحث مشاكل إنتاج المحاصيل السكريةالثلاثاء، 23 يناير 2018 09:46 م
محاصيل سكرية - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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عُقد اليوم اجتماع اللجنة الإقليمية للمحاصيل السكرية برئاسة المهندس ماهر سويلم وكيل وزارة الزراعة بدمياط بديوان مديرية الزراعة بدمياط، بحضور كل من المهندس محمد القناوى مدير الإرشاد الزراعى، والمهندس ياسر العوضى مدير المكتب الفنى بالمديرية، وعموم مديرى الإدارات الزراعية وأخصائيى المحصول على مستوى المحافظة، ومهندسى شركات السكر العاملة بالمحافظة.
وقام المهندس ماهر سويلم، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بعرض التعليمات والتوصيات الفنية التى من شأنها رفع الكفاءة الإنتاجية ومناقشة كيفية التغلب على السلبيات التى تم رصدها خلال الموسم السابق، بهدف الحصول على موسم تسويقى جيد، حيث أوضح سويلم أن هدفه الأساسى هو مصلحة المزارع، كما وعد بتكريم المزارعين المتميزين خلال هذا الموسم.
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