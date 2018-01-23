وفد "الأعلى لتنظيم الإعلام" الأفريقى يزور "الأهرام الكندية".. (صور)

استقبلت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، والدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، وفدا إعلاميا من 16 دول أفريقية، ضمن الدورة الفرنسية التى ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية، التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



زيارة الوفد

وشملت الجولة زيارة إلى أستديوهات ومعامل كلية الإعلام ووحدة المونتاج الملحقة بها، بجانب أستديو لعرض مفهوم راديو الانترنت مع تجربة تم تنفيذها لأحد طلاب الجامعة، ودار نقاش حول مفهوم الصحافة الاستقصائية مع عرض فيلم تسجيلي عنها.