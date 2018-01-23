وفد "الأعلى لتنظيم الإعلام" الأفريقى يزور "الأهرام الكندية".. (صور)الثلاثاء، 23 يناير 2018 01:44 م
"الأعلى لتنظيم الإعلام" الأفريقى يزور "الأهرام الكندية"
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
استقبلت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، والدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، وفدا إعلاميا من 16 دول أفريقية، ضمن الدورة الفرنسية التى ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية، التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
زيارة الوفد
وشملت الجولة زيارة إلى أستديوهات ومعامل كلية الإعلام ووحدة المونتاج الملحقة بها، بجانب أستديو لعرض مفهوم راديو الانترنت مع تجربة تم تنفيذها لأحد طلاب الجامعة، ودار نقاش حول مفهوم الصحافة الاستقصائية مع عرض فيلم تسجيلي عنها.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة