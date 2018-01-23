وفاة مسجون محكوم عليه بالسجن 5 سنوات بالمنيا بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية

وفاة مسجون محكوم عليه بالسجن 5 سنوات بالمنيا بسبب هبوط حاد فى الدورة الدمويةالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:04 م
جثة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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توفى مسجون يقضى عقوبة السجن 5 سنوات فى قضية مخدرات، داخل محبسه فى المنيا، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.
تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، بوفاة المسجون "شريف .م " ، 40 سنة، والذي يقضي عقوبة السجن 5 سنوات في قضية مخدرات" داخل سجن ليمان المنيا.
وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المسجون بمعرفة طبيب السجن، تبيّن وجود إصابات ظاهرية، وأنّ الوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وتحرر محضر بالواقعة.
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