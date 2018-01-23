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وزير خارجية اليمن: سفراء الدول العربية شركاء لبلادنا فى توصيل رسالتها للعالم

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:00 م
وزير خارجية اليمن: سفراء الدول العربية شركاء لبلادنا فى توصيل رسالتها للعالم وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى


أ ش أ
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أكد عبد الملك المخلافى، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية اليمنى، بمقر السفارة اليمنية بموسكو، اليوم الثلاثاء، أن سفراء الدول العربية شركاء لليمن فى كل عاصمة فى العالم، ويعملون مع سفراء اليمن لإيصال رسالة الشعب وحكومته الشرعية إلى بلدان الاعتماد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن تصريحات المخلافى، جاءت عل هامش استقباله سفراء الدول العربية المعتمدين لدى روسيا، أن أهمية وقوف الدول العربية والمجتمع الدولى جميعهم مع الحكومة اليمنية فى مسعاها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، كما استعرض المخلافى، خلال اللقاء التطورات الأخيرة فى اليمن فى ظل تعنت ميلشيات الحوثى، ورفضها المستمر للحل السياسى لتحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمنى والذين تسببوا فى الانقلاب على الدولة وتدمير مؤسساتها.

وأوضح المخلافى، أنه طرح خلال مباحثاته مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، والمسئولين الروس، تقدير اليمن للموقف الروسى من القضية الفلسطينية وقضية القدس التى هى قضية العرب الأولى والمركزية رغم الأزمات والتحديات التى يواجهها اليمن والدول العربية الأخرى، وفِى الشأن اليمنى، أكد المخلافى، أن خيار حكومته كان دوماً ولا يزال هو السلام وبأن الحرب فرضت علينا وعلى التحالف العربى الداعم للشرعية، ولكن ماذا يمكننا فعله ازاء ميليشيا دموية لا تؤمن بالحوار ولا بالسلام، وتحظى بدعم متواصل من النظام الإيرانى بالسلاح والخبراء.

ومن جانبهم أكد السفراء العرب، دعم حكومات بلادهم للشرعية فى اليمن، مشيدين بالزيارة الناجحة لوزير الخارجية وما تحقق فيها والاهتمام الذى حظيت به من الجانب الروسى والموقف الروسى الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، ودعم السلام فى اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، كما أكدوا على وحدة الموقف العربى فى دعم اليمن وأنهم سيكونون عونا للسفير اليمنى وأنهم سيعملون معا من أجل اليمن وتوضيح حقيقة مايجرى فيها.


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