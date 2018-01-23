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وزير خارجية الأردن وعريقات يبحثان جهود الحد من تداعيات قرار أمريكا بشأن القدس

الثلاثاء، 23 يناير 2018 04:13 م
وزير خارجية الأردن وعريقات يبحثان جهود الحد من تداعيات قرار أمريكا بشأن القدس وزير الخارجية الأردنى


أ ش أ
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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، أيمن الصفدى، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، الجهود المبذولة للحد من تداعيات القرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وحشد الدعم للحق الفلسطينى فى الحرية والدولة المستقلة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن الصفدى، وضع عريقات، خلال الاجتماع، الذى عقد مساء أمس، فى إطار التنسيق والتشاور المستمر، فى صورة نتائج المباحثات التى أجراها نائب الرئيس الأمريكى مايكل بنس فى عمان ونتائج الاتصالات والجهود التى تبذلها المملكة من أجل ايجاد أفق سياسى للتقدم نحو حل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأطلع عريقات، وزير الخارجية الأردنى على نتائج التحركات الفلسطينية فى السياق ذاته، كما أكد تثمين القيادة الفلسطينية للجهود الأردنية التى يقودها الملك عبدالله الثانى من أجل إسناد الشعب الفلسطينى وحقه فى دولته المستقلة على ترابه الوطنى وحماية القدس والمقدسات.

فيما أكد الصفدى، وعريقات، التمسك بحل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، ووفق المرجعيات المعتمدة وخصوصا مبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل فى المنطقة، وشددا على استمرار العمل مع بقية الدول العربية على حشد الدعم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استعرضا نتائج اجتماع الوفد الوزارى العربى فى عمان، الذى كلفه المجلس الوزارى للجامعة العربية العمل مع المجتمع الدولى على تحقيق ذلك، اضافة إلى تأكيد بطلان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإطلاق جهد دولى فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وأكد الصفدى وعريقات على إدامة التواصل والتنسيق تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثانى والرئيس محمود عباس.


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