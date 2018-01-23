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وزير النقل: انخفاض الحوادث على الطريق الزراعى 70% بعد افتتاح "شبرا -بنها"

الثلاثاء، 23 يناير 2018 07:52 م
وزير النقل: انخفاض الحوادث على الطريق الزراعى 70% بعد افتتاح "شبرا -بنها" د. هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن نسبة الحوادث انخفضت على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بمعدل 70% بعد افتتاح طريق شبرا - بنها الجديد. 

 

وأضاف وزير النقل فى ندوة مجلس الأعمال الكندى المصرى، اليوم، الثلاثاء، أن الحوادث انخفضت على الطريق الزراعى من شبرا إلى بنها، موضحا وقوع بعض الحوادث على الطرق الجديدة بسبب القيادة بسرعات فائقة.

 

وأكد وزير النقل أن نسبة الحوادث التى تقع على الطرق الجديدة بسبب السرعات الفائقة وصلت إلى 79% نتيجة انفجار الإطارات بسبب السرعة وعدم صيانة السيارات.

 


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