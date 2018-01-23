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وزير الدفاع الكويتى يبحث مع عسكريين عراقيين وأمريكيين الموضوعات المشتركة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:11 م
وزير الدفاع الكويتى يبحث مع عسكريين عراقيين وأمريكيين الموضوعات المشتركة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر


الكويت (أ ش أ)
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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول عثمان الغانمى، وقائد القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول جوزيف ل. فوتال والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهما الحالية للكويت، الموضوعات الثنائية مشتركة.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن الشيخ ناصر الصباح أشاد بعمق العلاقات والحرص على تعزيزها وتطويرها، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 


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