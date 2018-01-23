وزير البيئة يشهد مراسم توقيع مشاريع خفض استهلاك المواد الضارة لطبقة الأوزون





كتبت أسماء نصار

شهد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مراسم توقيع وثيقتين لمشروعات خفض استهلاك المواد الضارة لطبقة الأوزون بين جهاز شئون البيئة وإدارة التعاون الدولى بوزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP بحضور ريتشارد ديكتس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة والسفير هانى سليم مساعد وزير الخارجية ومحمد شهاب عبد الوهاب المدير التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيدة راندة أبو الحسن المدير التنفيذى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وذلك بالمركز الثقافى التعليمى "بيت القاهرة".

أكد الدكتور خالد فهمى أن المشروع والمقدر قيمته بحوالى 10 ملايين دولار والذى تم توقيع الجزء الأول منه بقيمة 4 ملايين دولار مخصص للشركات المصرية حتى تستطيع استكمال مسيرتها نحو استخدام بدائل للمواد التى تستنزف الأوزون وتوفير الدعم المادى والفنى للتوافق مع بروتوكول مونتريال وتجنب الآثار السلبية على التغيرات المناخية وتوفيق الصناعة المصرية وجعلها أكثر قدرة على التنافس.

وأضاف وزير البيئة أن المشاريع التى تم توقيع وثائقها فى اطار بروتوكول مونتريال وبدعم وإشراف من وزارة الخارجية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة تعمل على التحول إلى الصناعة الخضراء الأمر الذى يؤثر على التصدير ويجعل للصناعة المصرية بصمة كربونية بالتغيرات المناخية ويكون لها تأثير محايد على طبقة الأوزون.

وأضاف فهمى أن مصر لديها وحدة الأوزون بوزارة البيئة منذ أكثر من ١٥ عامًا حيث قامت مصر بالوفاء بكل التزاماتها طبقا للاتفاقية، كما حصلت مصر على جائزة دولية فى ديسمبر من العام الماضى لالتزامها بمشروعات الأوزون وتطبيقاتها.

هذا وتأتى المشروعات تأتى فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها البيئية الدولية وضمان موائمتها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتى هى الهدف الاستراتيجى الرابع فى محور البيئة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن المشروع الأول يهدف إلى تنفيذ مشروع تجريبى لتصميم وتصنيع ماكينات حقن وتعبئة ذات أحجام صغيرة سهلة الحمل موفرة للطاقة كبديل عن الخلط اليدوى أو الخلط باستخدام ماكينات كبيرة الحجم مرتفعة التكلفة بحيث تكون منخفضة التكاليف وسهلة الاستخدام فى الشركات الصناعية وفى الورش التى تستهلك كميات صغيرة من مواد البولى يوريثان فوم (الرغاوى الإسفنجية) ومواد العزل الحرارى.

كما يهدف المشروع الثانى إلى استكمال توفيق أوضاع الشركات الصناعية المصرية العاملة فى قطاع صناعة منتجات الفوم ومواد العزل الحرارى، بهدف خفض الاستهلاك السنوى من المواد الهيدروكلوروفلو​روكربونية HCFC’s المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 67.5 % بحلول يناير عام 2025.