هيئة تدريب الأطباء: 43 طبيبا تقدموا بأوراقهم للالتحاق بالبورد المصرى





كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم، عن تقديم 43 طبيبا أوراقهم للالتحاق بالدراسة فى البورد المصري خلال اليوم الثانى لفتح باب التقديم، ليصل الإجمالى إلى 93، وذلك بمقر الهيئة المؤقت بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنه من بين المتقدمين طلاب من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن شروط التقدم للدراسة تشمل "شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وشهادة إتمام التدريب الأساسى "الامتياز"، وأى شهادات علمية أخرى، بالإضافة إلى شهادة ميلاد مميكنة، وعدد 6 صور فوتوغرافية فضلاً عن الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور".

وأضاف "التوني" أنه يشترط موافقة صريحة من جهة العمل للقيد بالبورد المصري والتفرغ للتدريب، وشهادة معتمدة بإجادة اللغة الإنجليزية (التويفل) بمجموع 500 درجة على الأقل، مشيراً إلى وجود فترة سماح سنتين لتقديم الشهادة.