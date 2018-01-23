هيئة تدريب الأطباء: 43 طبيبا تقدموا بأوراقهم للالتحاق بالبورد المصرى

هيئة تدريب الأطباء: 43 طبيبا تقدموا بأوراقهم للالتحاق بالبورد المصرىالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:32 م
الدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى للأطباء
كتب ـ وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مساء اليوم، عن تقديم 43 طبيبا أوراقهم للالتحاق بالدراسة فى البورد المصري خلال اليوم الثانى لفتح باب التقديم، ليصل الإجمالى إلى 93، وذلك بمقر الهيئة المؤقت بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنه من بين المتقدمين طلاب من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن شروط التقدم للدراسة تشمل "شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وشهادة إتمام التدريب الأساسى "الامتياز"، وأى شهادات علمية أخرى، بالإضافة إلى شهادة ميلاد مميكنة، وعدد 6 صور فوتوغرافية فضلاً عن الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور".
وأضاف "التوني" أنه يشترط موافقة صريحة من جهة العمل للقيد بالبورد المصري والتفرغ للتدريب، وشهادة معتمدة بإجادة اللغة الإنجليزية (التويفل) بمجموع 500 درجة على الأقل، مشيراً إلى وجود فترة سماح سنتين لتقديم الشهادة.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة