هؤلاء يشاركون لأول مرة فى "دافوس 2018".. وغياب آخرون





كتبت- هبة حسام

فى أولى أيامه، اليوم الثلاثاء، ينطلق منتدى الاقتصاد العالمى "دافوس" فى دورته الـ48، والمنعقد بسويسرا فى الفترة من 23- 26 يناير الجارى، ومن المتوقع أن يشهد منتدى دافوس هذا العام العديد من الأحداث المثيرة، خاصة فى ظل مشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، علاوة على مشاركة رؤوساء ومسئولين بدول أخرى لأول مرة.

يُعقد منتدى دافوس هذا العام بمشاركة 140 دولة و 70 رئيس، ولأول مرة يشارك رئيس دولة الصين، شى جين بينغ، كما يشارك رئيس وزراء دولة الهند لأول مرة أيضاً منذ 20 عاماً، وفى المقابل يغيب الحضور العربى لرؤساء الدول العربية للمرة الأولى منذ انطلاق المنتدى.

ومن المقرر أن يحضر نيابة عن رؤساء الدول العربية ممثلون من حكوماتهم سواء وزراء أو مسئولين، فعلى مستوى مصر تشارك الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى – والتى ستغادر غداً -كممثلة للدولة بعد أن اعتذر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الحضور.

يتضمن منتدى "دافوس 2018"، عدد من الجلسات الحوارية والكلمات للمشاركين ومقابلات مباشرة للمسئولين من مختلف دول العالم، هذا بجانب المؤتمرات والجلسات المغلقة التى تعقد بين زعماء العالم لمناقشة العديد من القضايا الدولية.

ووفقاً لتقرير نشرته قناة "سى إن بى سى" عربية، وصلت تكلفة تأمين فعاليات المنتدى لهذا العام 9.5 مليون فرنك سويسرى وهو ما يعادل 10 ملايين دولار، هذا بالإضافة لنشر ما يقرب من 4400 جندى فى مدينة "دافوس" الصغيرة بسويسرا.

كما أشار التقرير إلى المحاور التى سيركز عليها دافوس 2018، والتى تمثل أهمها فى قضايا إصلاح النظام الرأسمالى القائم على مبدأ السوق ومفهوم النمو الاقتصادى وتداعياته على تماسك المجتمعات فى العالم، كما سيركز على مفهوم بناء العلاقات بين الدول على أساس الميزان التجارى والحماية الاقتصادية.

ويعد منتدى دافوس هو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح مقرها جنيف بسويسرا أسسها أستاذ فى علم الاقتصاد كلاوس شواب عام 1971، كما يعتبر هذا المنتدى بمثابة ساحة لتلاقى النخب والممثلين لـ1000 شركة كبرى متعددة الجنسيات، علاوة على روؤساء الدول والقادة السياسيين.

يهدف منتدى الاقتصاد العالمى "دافوس" والذى يعقد سنوياً بمدينة دافوس بسويسرا لمناقشة المشكلات الاقتصادية والسياسية التى تواجه العالم وكيفية حلولها، حيث يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة بين مختلف دول العالم.