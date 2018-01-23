نيويورك تايمز: وزير العدل الأمريكى يخضع للاستجواب فى التدخل الروسى بالانتخابات

نيويورك تايمز: وزير العدل الأمريكى يخضع للاستجواب فى التدخل الروسى بالانتخاباتالثلاثاء، 23 يناير 2018 05:48 م
وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز
واشنطن (رويترز)
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الثلاثاء نقلا عن متحدثة باسم وزارة العدل أن الوزير جيف سيشنز خضع للاستجواب أمام مكتب المحقق الخاص الذى يباشر التحقيق فى مزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بشأن احتمال تواطئه مع حملة الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة سارة إسجور فلوريس تأكيدها إجراء المقابلة الأسبوع الماضى.
وهذه هى أول مرة يجرى الإعلان فيها عن خضوع عضو فى حكومة ترامب للتحقيق فى هذه القضية.
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