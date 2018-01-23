نزل المياه لينقذ ابنه فغرقا معا بترعة أباظة بفاقوس بالشرقية

نزل المياه لينقذ ابنه فغرقا معا بترعة أباظة بفاقوس بالشرقيةالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:01 م
سيارات إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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لقي أب وطفله، مصرعهما، اليوم السبت؛ غرقًا في مياه ترعة "أباظة" بجوار موقف "الحمادين" بدائرة مركز فاقوس، فى الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي بندر فاقوس، بوفاة "أحمد.ح.ع" 35 عامًا، ونجله "حسين" 7 سنوات، في مياه ترعة "أباظة" بالقرب من موقف "الحمادين"، وذلك بعد سقوط الطفل في الترعة أثناء لهوه مع أحد زملاءه.
وفور علم والد الطفل بغرق نجله، قفز في مياه الترعة محاولًا إنقاذه ولكن بدون فائدة ليلحق بنجله غرقًا في المياه، قبل انتشال الجثامين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
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