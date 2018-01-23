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نخبة دافوس تمنح كيت بلانشيت وإلتون جون وشاروخان جوائز لحقوق الإنسان

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:03 ص
نخبة دافوس تمنح كيت بلانشيت وإلتون جون وشاروخان جوائز لحقوق الإنسان شاروخان


رويترز
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حصل كل من نجمة السينما كيت بلانشيت والمغنى وكاتب الأغانى إلتون جون ونجم بوليوود شاروخان على جوائز فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس يوم الاثنين لدورهم فى إثارة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.

وحصلت بلانشيت وهى استرالية على جائزة الكريستال لنشاطها لمساعدة النازحين عن ديارهم. وحصل جون على جائزة لدوره فى العمل الخيرى مع مؤسسة معنية بمرضى الإيدز. فيما حصل الهندى خان على جائزة عرفانا بدوره الدفاع عن حقوق الأطفال والنساء فى الهند.

ويمنح برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة جائزة الكريستال لفنانين أحدثوا تغيرا إيجابيا فى مجتمع ما.

وقدمت الجوائز فى مراسم فى قرية دافوس فى جبال الإلب بسويسرا حيث بدأ بعض من كبار صناع السياسة والمدراء التنفيذيين فى العالم اجتماعهم السنوي.

وعينت بلانشيت التى فازت بجائزتى أوسكار سفيرة للنوايا الحسنة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى مايو عام 2016. وسافرت الممثلة فى إطار دورها إلى لبنان والأردن لمقابلة لاجئين أجبرتهم الحرب فى سوريا على النزوح من ديارهم.

وحذرت من العواقب إذا لم يُبذل المزيد لمساعدة الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

وقالت "لا تشكل الأجيال الضائعة من الأطفال الذين لم ينالوا تعليما والمحرومين والمشردين خسارة كبيرة لمستقبل الأمن والرخاء العالميين المحتمل وحسب وإنما يشكلون أيضا تهديدا لهذا المستقبل".

وفر أكثر من مليون شخص من مناطق فى أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا فى السنوات القليلة الماضية.


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دافوس

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