نائب رئيس جامعة عين شمس يؤكد على ضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

نائب رئيس جامعة عين شمس يؤكد على ضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسيةالثلاثاء، 23 يناير 2018 08:35 م
د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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التقى صباح اليوم ا.د. فتحى الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بطلاب التربية العسكرية خلال أدائهم لطابور الصباح بحضور العميد خالد على مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، حيث وجه ا.د. فتحى الشرقاوي حديثه للطلاب بضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بحرية ووعى والعمل بجد ووعى لخلق مستقبل أفضل لمصر لانهم عماد الوطن.
كما أوضح أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة التى توفرها الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة و التى تدعمها إدارة الجامعة للمساهمة في تكوين شخصية متوازنة و تنمية مهارات وقدرات طلاب الجامعة، كما أشار إلى خدمات صندوق التكافل للطلاب وحقهم فى الحصول عليها وفقا للقانون.
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