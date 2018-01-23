مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربيةالثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 5:19 ص
الظهر 12:06 ص
العصر 3:03
المغرب 5:23
العشاء 6:44
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 5:25 ص
الظهر 12:11
العصر 3:05
المغرب 5:25 م
العشاء 6:47 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 5:16
الظهر 12:02 م
العصر 2:58 م
المغرب 19: 5 م
العشاء 6:39 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 5:05 ص
الظهر 11:54
العصر 2:54 م
المغرب 5:16 م
العشاء 6:34 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 5:08 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:04 م
المغرب 5:27 م
العشاء 6:43
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
الفجر 5:36 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:41 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:19 م
المدينة المنورة
الفجر 5:40 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:38 م
المغرب 6:03 م
العشاء 7:16 م
الرياض
الفجر 5:12 ص
الظهر 12:04 ص
العصر 3:09 م
المغرب 6:34 م
العشاء 6:47 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 5:04
الظهر 11:51 م
العصر 2:49 م
المغرب 5:11
العشاء 6:29 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 5:41 ص
الظهر 12:34 م
العصر 3:39 م
المغرب 6:00 م
العشاء 7:17 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 5:55 ص
الظهر 12:39 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:12
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 5:12 ص
الظهر 11:59 ص
العصر 3:57 م
المغرب 5:17 م
العشاء 6:37 م
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