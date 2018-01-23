منظمة خريجى الأزهر تطلق قافلة غذائية وطبية لمحافظة أسوان غداً

بتوجيهات من الإمام الأكبر..
منظمة خريجى الأزهر تطلق قافلة غذائية وطبية لمحافظة أسوان غداًالثلاثاء، 23 يناير 2018 01:39 م
الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على
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فى إطار الدور المجتمعى والتوعوى للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، تنطلق غدا الأربعاء قافلة "الوسطية منهج حياة" لمحافظة أسوان، بتوجيه ورعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، ضمن عدد من القوافل لمحافظات مصر خلال عام 2018، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وبمشاركة مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة مصر الخير وهيئة تنشيط السياحة، ومجمع البحوث الإسلامية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.
تضم القافلة عدد من كبار علماء الأزهر الشريف وممثلين للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وممثلين للجهات المشاركة، وعدد كبير من الطلاب الوافدين من دول حوض النيل، فضلا عن عدد من ممثلى شباب المحافظات الحدودية والقبائل.
يشمل برنامج القافلة توزيع مواد غذائية، كسائية وأدوية طبية على أهالى قرى ونجوع المحافظة، فضلا عن إقامة عدد من الندوات الدعوية والتثقيفية لأهالى قري المنصورية، نصر النوبة، الأعقاب وزيارات لمتحف النيل والسد العالى، ومعبد فيلة ورمز الصداقة، وجزيرة النباتات للطلاب الوافدين وشباب القبائل.
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