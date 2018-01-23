منظمة الصحة الحيوانية: أفغانستان تبلغ عن رصد بؤرتين لإنفلونزا الطيور

منظمة الصحة الحيوانية: أفغانستان تبلغ عن رصد بؤرتين لإنفلونزا الطيورالثلاثاء، 23 يناير 2018 05:41 م
انفلونزا الطيور
باريس (رويترز)
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قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة الأفغانية إن أفغانستان أبلغت عن اكتشاف بؤرتى انتشار لفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى.
وقالت المنظمة التى تتخذ من باريس مقرا لها فى تقرير على موقعها الإلكترونى إنه جرى اكتشاف الفيروس إتش5 فى أحد الأفنية فى كابول حيث تسبب فى نفوق ستة طيور وفى قرية باجرامى القريبة حيث أدى لنفوق 15 طائرا.
ولم تذكر تفاصيل بشأن الفيروس أو نوع الطيور المصابة.
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