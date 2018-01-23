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الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:05 ص
خالد صلاح
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مقتل 63 عضوا من حركة طالبان الأفغانية بغارات شنتها القوات الأمريكية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:05 ص
مقتل 63 عضوا من حركة طالبان الأفغانية بغارات شنتها القوات الأمريكية غارة - أرشيفية


أ ش أ
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 أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل أكثر من 63 عضوا ينتمون لحركة "طالبان" الأفغانية، فى غارات شنها سلاح الجو الأمريكى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن قائد الشرطة المحلية قوله إن الضربات الجوية شنت الليلة، فى مقاطعة باكتيكا الأفغانية الواقعة جنوبى البلاد، ونتيجة للعملية الجوية، دمرت القوات الجوية الأمريكية أسلحة وذخائر للمسلحين.


يشار إلى أن غارات الجيش الأمريكى، جاءت عقب اقتحام مسلحين من حركة طالبان فندق إنتركونتيننتال فى العاصمة كابول، حيث قتل 18 شخصا منهم 14 أجنبيا.

 


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