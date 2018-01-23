مقتل 63 عضوا من حركة طالبان الأفغانية بغارات شنتها القوات الأمريكية

مقتل 63 عضوا من حركة طالبان الأفغانية بغارات شنتها القوات الأمريكيةالثلاثاء، 23 يناير 2018 03:05 ص
غارة - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل أكثر من 63 عضوا ينتمون لحركة "طالبان" الأفغانية، فى غارات شنها سلاح الجو الأمريكى.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن قائد الشرطة المحلية قوله إن الضربات الجوية شنت الليلة، فى مقاطعة باكتيكا الأفغانية الواقعة جنوبى البلاد، ونتيجة للعملية الجوية، دمرت القوات الجوية الأمريكية أسلحة وذخائر للمسلحين.
يشار إلى أن غارات الجيش الأمريكى، جاءت عقب اقتحام مسلحين من حركة طالبان فندق إنتركونتيننتال فى العاصمة كابول، حيث قتل 18 شخصا منهم 14 أجنبيا.
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