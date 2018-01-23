مقتل 3 فى قصف تركى لبلدة رأس العين السورية





رويترز

قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا فى قصف المدفعية التركية لبلدة رأس العين السورية مما يشير لاحتمال توسيع نطاق الأعمال العسكرية على الحدود التركية السورية.

وبدأت تركيا هجوما كبيرا على وحدات حماية الشعب الكردية التى تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على أجزاء كبيرة من شمال سوريا. وترى أنقرة أن هذه الوحدات امتداد لحزب العمال الكردستانى الذى ينفذ حملة مسلحة ممتدة منذ عقود داخل تركيا.

وتقع رأس العين فى منطقة يسيطر عليها الأكراد فى سوريا على بعد 300 كيلومتر تقريبا شرقى منطقة عفرين التى بدأ الجيش التركى هجومه عليه قبل أربعة أيام.

وقال نورى محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية إن بلدة رأس العين واحدة من عدة مواقع فى شمال شرق سوريا استهدفتها تركيا فى هجمات عبر الحدود أمس الاثنين ،ولم يذكر إذا كان القتلى نتيجة قصف أمس الاثنين مقاتلين أم مدنيين.

ووحدات حماية الشعب الكردية هى الظهير العسكرى للمناطق التى يسيطر عليها الأكراد وتشكلت فى شمال سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية فى عام 2011. وظلت وحدات حماية الشعب حليفا مهما للولايات المتحدة فى الحرب على تنظيم داعش فى سوريا.