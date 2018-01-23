مقتل 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة فى الفلوجة بالعراق

مقتل 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة فى الفلوجة بالعراقالثلاثاء، 23 يناير 2018 05:11 م
القوات العراقية - ارشيفية
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أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى، بمحافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، بعد محاصرتهم فى منطقة شرقى مدينة الفلوجة.
ونقلت قناة (العراقية) الإخبارية، عن آمر لواء حشد قضاء الكرمة، العقيد جمعة فزع الجميلى، قوله، "إن قوات الأمن تمكنت من قتل 3 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة الضابطية شمال شرق قضاء الكرمة شرقى مدينة الفلوجة".
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