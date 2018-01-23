مقتل 22 شخصا بالإكوادور بسبب إنفلونزا الخنازير





أ ش أ

أعلن نائب وزير الصحة فى الإكوادور كارلوس دوران الإثنين أن وباء إنفلونزا اتش 1 ان 1 أو إنفلونزا الخنازير أدى إلى مقتل 22 شخصا فى هذا البلد حيث تم الإبلاغ عن حوالى 500 إصابة.

وقال نائب الوزير فى مؤتمر صحافى انه فى الفترة الممتدة بين 19 نوفمبر و20 يناير "كانت لدينا 23 حالة وفاة بسبب فيروس الإنفلونزا، 22 منها سببها فيروس اتش 1 ان 1".

وكانت الوفاة الأخرى ناجمة عن فيروس اتش 3 إن 2 الذى أُطلق عليه إسم "الانفلونزا الأسترالية" بسبب أصله.

وقد تركزت 80% من الحالات فى مقاطعة بيشينتشا، فى محيط العاصمة كيتو.

وقد خططت السلطات لتوزيع 3،9 مليون لقاح فى البلاد.

وقد تم الكشف عن فيروس اتش 1 ان 1 للمرة الأولى فى الإكوادور فى العام 2009.