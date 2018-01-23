مقتل 11 على الأقل فى انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازى فى ليبياالثلاثاء، 23 يناير 2018 09:52 م
انفجار - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤولون وشاهد من رويترز، اليوم الثلاثاء مقتل 11 على الأقل فى انفجار سيارتين ملغومتين ببنغازى فى ليبيا.
وذكرت بوابة "الوسط" الليبية ،مساء اليوم، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم قتيلين وثلاثة جرحى فى حصيلة أولية، جراء انفجار سيارة قرب مسجد «بيعة الرضوان» ومقر مصلحة الجوازات بمنطقة السلمانى الشرقى .
وأضافت أن المستشفى يشهد حالة من الفوضى هذه الأثناء لإسعاف الجرحى، حيث تعتبر هذه الإحصائية أولية حتى يعلن المستشفى الإحصائية النهائية.
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بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً