مقتل شخصين وإصابة 3 أخرين جراء انفجار سيارة قرب مصلحة الجوازات ببنغازى

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لقى مدنيان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون فى حصيلة أولية، جراء انفجار سيارة قرب مسجد «بيعة الرضوان» ومقر مصلحة الجوازات بمنطقة السلمانى الشرقى فى مدينة بنغازى شرق البلاد.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية ،مساء اليوم، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم قتيلين وثلاثة جرحى فى حصيلة أولية، جراء انفجار سيارة قرب مسجد «بيعة الرضوان» ومقر مصلحة الجوازات بمنطقة السلمانى الشرقى .



وأضافت أن المستشفى يشهد حالة من الفوضى هذه الأثناء لإسعاف الجرحى، حيث تعتبر هذه الإحصائية أولية حتى يعلن المستشفى الإحصائية النهائية.