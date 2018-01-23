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الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:10 م
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مقتل أمريكيين فى هجوم على فندق الإنتركونتيننتال بكابول

الثلاثاء، 23 يناير 2018 07:06 م
مقتل أمريكيين فى هجوم على فندق الإنتركونتيننتال بكابول هجوم كابول


واشنطن (أ ف ب)
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أعلن مسئول فى وزارة الخارجية الثلاثاء، أن أمريكيين بين ضحايا هجوم طالبان على فندق الإنتركونتيننتال خلال نهاية الأسبوع فى كابول.

وقال المسئول "يمكننا التأكيد من أن أمريكيين فى عداد القتلى والجرحى" فى الهجوم الذى شهدته العاصمة الأفغانية دون تحديد الحصيلة.

وقتل أكثر من 20 شخصا بينهم 14 أجنبيا بحسب حصيلة مثيرة للجدل، فى الهجوم الذى نفذه 6 عناصر من طالبان قتلوا بدورهم.

وسبعة أوكرانيين وفنزويليان يعملان لشركة كام إير الجوية الخاصة وكازاخستانى وألمانى فى عداد القتلى الأجانب.

وبدأ الهجوم مساء السبت، عندما أطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين فى قاعة الطعام قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا أحيانا على الفور أو ذبحوا.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسئولية الحركة عن الهجوم فى رسالة أكد فيها أن الفندق الفخم كان "مكتظا بغزاة أمريكيين ومن جنسيات أخرى".

             


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