معسكر لاتحاد طلاب جامعة عين شمس لوضع خطط جديدة

معسكر لاتحاد طلاب جامعة عين شمس لوضع خطط جديدةالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:32 م
معسكر لإتحاد طلاب جامعة عين شمس لوضع خطط جديدة
كتب محمود راغب
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نظمت إدارة الإتحادات والأسر الطلابية بجامعة عين شمس معسكر" لمجلس إتحاد طلاب الجامعة" وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لوضع استراتيجية وخطط لجان اتحاد الطلاب، حيث ناقش اتحاد الطلاب العديد من الموضوعات وعقد ورش عمل على مدار ثلاثة أيام.
وتم وضع آلية تنفيذ برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الوزراء ووضع خطط لجميع لجان الإتحاد وآليات التواصل مع اتحادات الكليات ومناقشة ملفات الخدمات الطبية المقدمة للطلاب والمدن الجامعية.
كما حضر الطلاب عدد من المحاضرات حول قانون تنظيم الجامعات و اللائحة الطلابية الجديدة.
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