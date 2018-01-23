مصرع ضابط شرطة وإصابة آخرين فى حادث سير بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

لقى ضابط شرطة مصرعه وأصيب آخر ومجند فى حادث سير على الطريق الدولى فى منطقة وسط سيناء.

وقالت مصادر أمنية وطبية: إن سيارة شرطة انقلبت فى قرية سدر الحيطان. وتوفى فى الحادث ملازم عمر خالد عبد الصبور، 23 سنة، وأصيب الملازم، كرم محمد السمان، 22 سنة، بجرح بالساق اليمنى، والمجند عبد اللطيف شعبان أحمد، بجرح بالرأس.