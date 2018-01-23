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الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:37 م
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مصرع شاب فى انهيار منزل بكفر الشيخ

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:19 م
مصرع شاب فى انهيار منزل بكفر الشيخ جثة - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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لقي شاب مصرعة، بقرية الفدان التابعة للوحدة المحلية بقرية دمرو مركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، لإنهيار منزل أثناء محاولة هدمه، لإعادة بناءه داخل القرية .
 
هرعت سيارة الاسعاف، ورجال الأمن لموقع المنزل، وتبين مصرع "عادل يحي عبدالغفار"، 35 سنه ، لإنهيار المنزل عليه أثناء محاولة هدمه لإعادة بناءه، ونقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى سيدي سالم ، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة .
 
 
 

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