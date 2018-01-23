مصرع شاب فى انهيار منزل بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

لقي شاب مصرعة، بقرية الفدان التابعة للوحدة المحلية بقرية دمرو مركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، لإنهيار منزل أثناء محاولة هدمه، لإعادة بناءه داخل القرية .

هرعت سيارة الاسعاف، ورجال الأمن لموقع المنزل، وتبين مصرع "عادل يحي عبدالغفار"، 35 سنه ، لإنهيار المنزل عليه أثناء محاولة هدمه لإعادة بناءه، ونقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى سيدي سالم ، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة .