مصدر بالكونجرس الأمريكى: لا حاجة لتشديد العقوبات على روسيا بشكل فورى





أ ش أ

أعلن مصدر مطلع فى الكونجرس الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن الكونجرس يرى أنه لا حاجة لفرض المزيد من العقوبات الفورية القاسية على روسيا، وعبّر المصدر - فى اتصال هاتفى أجرته معه وكالة أنباء "تاس" الروسية - عن وجهة نظره بالنسبة للوضع فى الفترة التى تسبق إصدار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقريرا بشأن تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا والذى من المفترض أن يتسلمه الكونجرس قريبا.

وقال المصدر، "ثمة رأى بين أعضاء الكونجرس الذين يهتمون عموما بمثل هذه الأمور يقضى بأن العقوبات الحالية قاسية بما فيه الكفاية"، مضيفا "إذا كان هؤلاء الناس مهتمين بشيء ما، فليس من الضرورى إضافة شئ إلى قانون العقوبات، بل عليهم مناقشة ما يجب علينا فعله إذا كنا بحاجة إلى تعاون أوثق مع روسيا، أو إذا كنا بحاجة إلى مزيد من المرونة، على سبيل المثال، فى حالة تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن أوكرانيا".

وأعرب المصدر، الذى لم تكشف "تاس" عن اسمه، عن ثقته بأن العقوبات الأمريكية "مرتبطة بتصرفات روسيا فى أوكرانيا أكثر من ارتباطها بالتدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأمريكية"، كما أعرب عن ثقته بأن قانون العقوبات المناهض للروس فى الولايات المتحدة "سيظل سارى المفعول لفترة طويلة ربما تصل لعقود قادمة".

ومن المقرر إعداد الإدارة الأمريكية تقريرا جديدا عن تنفيذ قانون العقوبات وتقديمه إلى الكونجرس فى موعد أقصاه 29 يناير الجارى، ووفقًا للمصدر، سيتم الالتزام بالإطار الزمنى بدقة تامة، وفى الوقت نفسه، تعتبر موسكو إعداد تقارير جديدة حول تنفيذ قانون العقوبات الأمريكية، بمثابة محاولة أخرى من واشنطن للتأثير على الوضع الداخلى فى روسيا فى الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2018.