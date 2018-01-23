مدير المخابرات الأمريكية: برنامج الأسلحة الكورى الشمالى يهدف للضغط





واشنطن (رويترز)

قال مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى.آى.إيه" اليوم الثلاثاء، إن الوكالة تعتقد أن برنامج الصواريخ الكورى الشمالى يهدف للإكراه وليس فقط للدفاع عن النفس وإن الخطوة المنطقية المقبلة لبيونج يانج هى تطوير ترسانة أسلحة والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة.

وفى كلمة بمعهد أمريكان إنتربرايز اليوم الثلاثاء، قال بومبيو إن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجها النووى والصاروخى هى تسربه إلى دول أخرى.

وأضاف بومبيو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يركز على حل دبلوماسى للأزمة لكن وكالة المخابرات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات.