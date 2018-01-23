مدير أمن القليوبية يعفى 90 مواطنا من رسوم استخراج رخصة قيادة فى عيد الشرطة





القليوبيه-نيفين طه

أعلن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، أنه بناء على تعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قرر إعفاء أول 10 مواطنين من الرسوم على مستوى 9 وحداث مرورية بالمحافظة بمناسبة أعياد الشرطة، بإجمالى 90 مواطن من رسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة.

كما قرر إعفاء أول 10 مواطنين لاستخراج الجوازات و10 متقدمين لتصاريح العمل من الرسوم المقررة غدا الأربعاء نظرا لكون يوم الخميس 25 يناير عطلة رسمية.